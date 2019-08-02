По 10 рублей с участка – садоводов просят помочь семье погорельцев

Семье Терентьевых, у которых две недели назад сгорел дом в садовом товариществе “Кальфа-1”, правительство города выделило миллион рублей в качестве материальной помощи. Но сама процедура утверждения такого постановления вызвала много трудностей у городских властей. И пока департаменты переадресовывали вопрос друг на друга, погорельцы вынуждены были сами решать бытовые проблемы.

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С того дня, как дом семьи Терентьевых сгорел, дети находятся в приюте. Такую меру предложили работники соцзащиты, конечно же, в качестве временной.

«Мы помогаем воспитателям: заправляем постель за малышами, моем малышей, укладываем их спать, – рассказывает Настя Терентьева. – Настроение у нас хорошее. Родители говорят, что мы можем тут потерпеть, а мне тут очень нравится».

Родители навещают девочек каждый день перед ужином.

«Мы надеемся, что к концу недели сможем их забрать отсюда, – говорит мама Елена Терентьева, – здесь довольно-таки неплохо им».

Бытовые вопросы простые, но их много и они требуют скорейшего решения. Одежду, посуду, личные вещи, технику, игрушки уничтожил огонь. Два этажа выгорели дотла, и только по счастливой случайности огонь не перекинулся на соседние постройки. Спасло то, что они находятся на некотором расстоянии Больше недели ушло на расчистку завалов – в общей сложности с участка вывезли 10 самосвалов мусора.

В тот день, как вспоминают супруги Терентьевы, они отлучились буквально на полчаса. Дома остались дети под присмотром дедушки, приехавшего погостить из Тюмени. Соседи почувствовали запах гари и бросились на помощь. Девочек удалось вытащить, а вот отец Елены – Владимир Иосифович задохнулся в дыму.

Геннадий Шитиков живёт напротив сгоревшего дома. После трагедии мужчина решил срезать все сухие ветки у себя на участке и убрать растения, которые нависают с его забора на дорогу. Но таких, как он, в садовом товариществе немного.

Информацию о пожаре и предписание расчистить дороги от сухого мусора региональный союз садоводов разослал всем председателям кооперативов. Кроме этого, в правлении СНТ сейчас занимаются сбором денег для помощи погорельцам.

«Мы попросили перечислить по 10 рублей с каждого участка, чтобы можно было оказать финансовую помощь. 54 тысячи садовых участков в Севастополе – 540 тысяч, полмиллиона мы можем посильно собрать», – говорит Андрей Липенко, председатель регионального отделения Союза садоводов России.

Не только финансовая помощь может быть полезна семье. После того, как информацию о пожаре разместили в соцсетях, люди начали приносить погорельцам одежду, личные вещи. Одноклассники помогли собрать детей к школе.

«Сейчас у нас в первую очередь стоит задача – в кратчайшие сроки что-то взамен сгоревшего построить. Для этого нам нужны стройматериалы», -рассказал нашей съемочной группе отец семейства Алексей Терентьев.

Городские власти нашли деньги – миллион рублей – в резервном фонде города, но утвердить постановление о выделении материальной помощи погорельцам оказалось проблематично. МЧС и МВД долгое время не могли предоставить правительству справки о причинах пожара.

«Когда такие ситуации происходят, две такие бумаги можно же быстро сделать! Это же не бог весть какое расследование надо проводить, чтобы правительство могло принять решение о выделении материальной помощи», – возмутился врио губернатора города Михаил Развожаев.

А вот социальных квартир в оперативном управлении не оказалось ни у одного ведомства. Соцзащита занимается только договорами социального найма, управление жилищной политики адресовало вопрос ДИЗО, а там в свою очередь уточнили, что не распоряжаются подобной недвижимостью. Но за последние годы застройщики передали городу 40 квартир для нуждающихся. До сих пор все они в черновой отделке и ожидают ремонта.

«Подводя итог этому чудесному “волейболу” мы констатируем то, что у нас нет квартир или мест в общежитии, которые мы можем по социальному найму передать», – грустно констатировал Развожаев.

По распоряжению правительства, в ближайшее время департамент городского хозяйства всё же отремонтирует 3-5 квартир, чтобы их можно было использовать в качестве временного жилья для нуждающихся.

Ростислав Колмагоров, Александр Попов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь