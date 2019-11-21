Правила медосмотра для водителей пока останутся прежними

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай написал в своем Telegram-канале, что вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей в ведомстве решили отложить на неопределенный срок.

Несколько дней назад в СМИ появились сообщения, что для получения водительской справки нужно будет сдавать мочу и кровь на наличие психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. Анализы недешевые, и в таком случае цены на справки выросли бы в несколько раз. Кроме того, прошла информация, что сдавать эти анализы нельзя будет в частных клиниках, а только в государственных наркологических диспансерах, и там могут выстроиться огромные очереди.

Видя такую обеспокоенность водителей, министр здравоохранения Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Пока пройдет тестирование на предмет адекватного ценообразования в регионах.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь