Правила ПДД появятся перед пешеходными переходами в Севастополе

27 июня 2019     21
Правила ПДД появятся перед пешеходными переходами в Севастополе

Сегодня в качестве профилактики ДТП на дорогах Севастополя появились необычные предупреждающие надписи.

На асфальт нанесли простые и знакомые всем правила, которые при этом часто забывают и дети, и взрослые. Теперь о них будут напоминать ярко-оранжевые слоганы на тротуарах. Благодаря специальному покрытию их видно даже в тёмное время суток. Акцию городской Госавтоинспекции помог провести “Севастопольский автодор”.

«Все предупреждающие надписи будут наноситься перед пешеходными переходами в первую очередь в тех культурных и исторических местах города, где у нас много туристов, и в августе месяце также будут наноситься перед образовательными организациями, которые находятся вблизи проезжей части, во всех районах города, перед всеми самыми большими пешеходными переходами, которые пересекают несколько проезжих частей», – говорит Любовь Волкова, начальник отдела управления Госавтоинспекции по Севастополю.

Особое внимание ГИБДД просит уделить детям. В летний период количество дорожно-транспортных происшествий с их участием значительно увеличивается. Ответственность за их безопасность на дороге несут, прежде всего, родители.

Так называемые “Говорящие переходы” есть и в других городах России, но там предупреждающий текст в основном наносят аэрозолем, соответственно их срок эксплуатации значительно меньше. “Севастопольский автодор” на свою работу даёт гарантию на свою работу – три месяца.

Источник: Вести.Севастополь

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