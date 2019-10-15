Правительство Севастополя внесло в Заксобрание коробки с проектом бюджета

15 октября 2019     14
Правительство Севастополя внесло в Заксобрание коробки с проектом бюджета

Проект бюджета Севастополя на следующие три года передали в Законодательное собрание Севастополя. Десять коробок с документами принесли в здание на Ленина, 3.

«Владимир Владимирович, передаём вам проект бюджета города Севастополя на 2020, плановый период 2021 и 2022 годов, который вчера был одобрен Правительством. По поручению врио Губернатора Михаила Развожаева в данном бюджете учли все вопросы относительно социальной сферы», – сообщил Владимиру Немцеву вице-губернатор Алексей Парикин.

По его словам, закон о бюджете впервые в новейшей истории города внесён без опоздания. Далее его будут рассматривать комитеты и комиссии Законодательного Собрания, вносить коррективы.

Рассмотрение закона во втором чтении намечено на 26 ноября 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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