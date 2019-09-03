Правительство Севастополя надеется на конструктивное взаимодействие с новым составом Заксобрания

Депутаты Законодательного собрания Севастополя сегодня собирались в последний раз. Работу первого созыва можно считать завершенной. В это воскресенье, 8 сентября, севастопольцы выберут новый состав парламента.

Слова благодарности депутатам на последнем пленарном заседании высказал врио губернатора города Михаил Развожаев, хотя он успел поработать с ними лишь два месяца.

«Мы работали совершенно четко, слаженно, – сказал Развожаев. – Я, конечно, очень рассчитываю, что следующий состав Заксобрания тренд на такое взаимодействие продолжит». «Когда мы подводим итоги, очень важно сказать, что есть перспективы, и эти перспективы, прежде всего, в том, насколько качественно и плодотворно идет взаимодействие между законодательной и исполнительной властью, поэтому я совершенно уверена, что Заксобранию второго созыва будет легче идти», – заявила председатель парламента Екатерина Алтабаева.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь