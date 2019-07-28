Правительство Севастополя отчитается Дмитрию Медведеву о выполнении нацпроектов

28 июля 2019     19
Правительство Севастополя отчитается Дмитрию Медведеву о выполнении нацпроектов

Завтра, 29 июля, в Севастополе пройдет масштабное совещание, посвященное реализации приоритетных национальных проектов.  Кроме председателя Правительства страны Дмитрия Медведева, в нем будут участвовать вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

А сегодня Дмитрий Медведев стал почетным гостем военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ.

Фото с сайта Правительства России

Источник: Вести.Севастополь

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Правительство Севастополя отчитается Дмитрию Медведеву о выполнении нацпроектов
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