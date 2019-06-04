Правительство Севастополя подаст апелляцию на решение суда о сроках разработки генплана

Власти города получили 3 июня решение суда о необходимости завершить проект разработки генплана в течение 100 дней. И сегодня вице-губернатор города Илья Пономарев на встрече с журналистами заявил, что за этот срок сделать все будет невозможно. Поэтому правительство направит апелляцию.

Генплан должен быть скорректирован по итогам публичных слушаний, где рассматривали проект создания единой улично-дорожной сети. Одна из важных доработок, по словам директора департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко, учесть развитие Северной стороны в связи с решением о возможном строительстве моста через Севастопольскую бухту.

Источник: Вести Севастополя