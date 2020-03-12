Правительство Севастополя поддержало поправки в Конституцию

Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали закон о поправках в Конституцию, без предложений и замечаний. Воздержалось пять человек.

По мнению народных избранников, позволят повысить качество жизни граждан, улучшить взаимодействие ветвей власти. Наиболее актуальной для Крыма депутаты считают поправку о запрете отчуждения территорий.

Спикер Заксобрания Владимир Немцев подчеркнул важность и своевременность изменений главного закона страны. Он также упомянул о важности социальной направленности предлагаемых поправок, и необходимости, в оставшееся до голосования время, рассказать о их сути горожанам. Закон уже поддержали более 60% парламентов страны, уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь