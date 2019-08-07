Правительство Севастополя поможет семьям утонувших спортсменок

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева правительство города окажет всю необходимую помощь родителям погибших спортсменок Фатимы Жагуповой и Элины Гисмеевой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

«В настоящее время по поручению врио губернатора Департамент общественной безопасности и Департамент городского хозяйства, Департамент труда и социальной защиты помогают родителям спортсменок в организации транспортировки тел погибших на родину в Мурманск и Нальчик», – говорится в сообщении.

Михаил Развожаев выразил соболезнования и отметил, что главная задача для правительства Севастополя – отменить все бюрократические барьеры и помочь родителям спортсменок в это тяжелое время.

4 августа в Севастополе погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева. Тела подняты на берег и опознаны. Следственное управление СК России по Севастополю проводит проверку по факту гибели двух спортсменок. Официальной информации о том, как именно развивались события, пока нет. По словам очевидцев, когда одна из спортсменок оказалась в море, вторая пыталась помочь ей выбраться. Волна мгновенно смыла обеих.

Алмаз Гисмеев, отец и тренер погибшей Элины Гисмеевой, говорит, что девушки не купались, а просто прогуливались по набережной. Он ссылается на рассказы очевидцев, которые видели, что Элина не заходила в воду, а присела на край пирса, чтобы сделать селфи. И в этот момент сзади ее накрыла волна, сбила с ног и утянула за собой в море.

Источник: Вести.Севастополь