Правительство Севастополя увеличило стоимость кв. метра жилья, по которой выкупаются квартиры для сирот

Для переселения севастопольцев из аварийных домов и для обеспечения квартирами детей-сирот правительство теперь будет приобретать жилье, исходя из цены 75 373 рубля за квадратный метр.

Об этом сегодня сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов. По его словам, мера вынужденная: в соответствии с прежней стоимостью квадратного метра – 62000 рублей департамент выполнил госпрограмму только на 20%. Связано это с тем, что реальная рыночная стоимость квадратного метра жилья в Севастополе сейчас составляет 75000-80000 рублей.

Врио губернатора Михаил Развожаев дал поручение Гапицонову срочно объявить аукцион и проинформировать застройщиков о новой стоимости квадратного метра.

«Может, мы еще какую-то часть людей перед Новым годом сможем осчастливить новой квартирой, – сказал глава города. – Вообще разберитесь, кто у вас за это направление отвечает, и представьте мне предложение о наказании. Нельзя полтора месяца заниматься бюрократической возней и поставить под угрозу выполнение программы и возможность людей переехать в нормальные квартиры!»

Наказывать директора департамента Развожаев не стал: Гапицонов недавно вступил в должность. Врио губернатора отметил, что пока делает ему устное замечание.

Из 493 проведенных аукционов исполнено лишь 29 контрактов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь