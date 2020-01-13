Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств

13 января 2020     16
Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств

К середине февраля профильные заместители губернатора Севастополя должны проработать «дорожные карты» по освоению средств, которые дополнительно будут выделены городу на развитие.

Такое поручение дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он обратился к своему заместителю Владимиру Базарову с просьбой, чтобы была обеспечена высокая прозрачность планов по благоустройству.

«Понятно, что программы все публикуются на сайте, но нам нужно их визуализировать, сделать понятную карту, планы, чтобы мы это могли в ближайшее время опубликовать, чтобы люди видели, что мы будем решать в 2020, 2021, 2022 годах на эти дополнительные средства, как всё это будет происходить», – отметил глава региона.

Кроме того, Михаил Развожаев подчеркнул, что есть городские проблемы, о которых севастопольцы могли бы рассказать, как часто происходит на личных приёмах граждан.

«Какие-то точки на карте города, которые прямо уже не могут ждать не 2022 не 2023 года, а должны быть решены именно в этом году с учётом наших возможностей, корректировки этих программ. можно это учесть», – заявил врио губернатора.

По его словам, именно для этого нужно как можно быстрее планы правительства сделать понятными для людей и получить обратную связь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

25-летний севастополец задержан за хранение наркотиков
25-летний севастополец задержан за хранение наркотиков

Утром 13 января во время патрулирования, сотрудники ППС в Нахимовском районе задержали мужчину, в ходе личного досмотра у него в …


ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing
ООН призвала Иран к прозрачному расследованию трагедии с Boeing

23:34 ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины». © Reuters Об этом информирует РИА …


Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств
Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств

К середине февраля профильные заместители губернатора Севастополя должны проработать «дорожные карты» по освоению средств, которые дополнительно будут выделены городу на …


В музыкальном театре Ильи Резника будут заниматься около 100 севастопольских детей
В музыкальном театре Ильи Резника будут заниматься около 100 севастопольских детей

Илья Резник провёл в Севастополе отбор детей в музыкальный театр «Маленькая страна». Под руководством поэта их будут учить вокальному искусству, актёрскому …


Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

Сирийская правительственная армия отразила атаку боевиков в провинции Идлиб, где ранее был объявлен режим прекращения огня. Атака была предпринята в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты