Правительство Севастополя через месяц представит план освоения дополнительных средств

К середине февраля профильные заместители губернатора Севастополя должны проработать «дорожные карты» по освоению средств, которые дополнительно будут выделены городу на развитие.

Такое поручение дал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он обратился к своему заместителю Владимиру Базарову с просьбой, чтобы была обеспечена высокая прозрачность планов по благоустройству.

«Понятно, что программы все публикуются на сайте, но нам нужно их визуализировать, сделать понятную карту, планы, чтобы мы это могли в ближайшее время опубликовать, чтобы люди видели, что мы будем решать в 2020, 2021, 2022 годах на эти дополнительные средства, как всё это будет происходить», – отметил глава региона.

Кроме того, Михаил Развожаев подчеркнул, что есть городские проблемы, о которых севастопольцы могли бы рассказать, как часто происходит на личных приёмах граждан.

«Какие-то точки на карте города, которые прямо уже не могут ждать не 2022 не 2023 года, а должны быть решены именно в этом году с учётом наших возможностей, корректировки этих программ. можно это учесть», – заявил врио губернатора.

По его словам, именно для этого нужно как можно быстрее планы правительства сделать понятными для людей и получить обратную связь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь