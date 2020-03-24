Правоохранители приводят в порядок памятники ко Дню Победы в Севастополе

24 марта 2020     15
Правоохранители приводят в порядок памятники ко Дню Победы в Севастополе

Сотрудники Прокуратуры Севастополя к годовщине Великой Победы благоустроили территорию двух долговременных огневых точек на Лабораторном шоссе.

В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники городской прокуратуры вышли на благоустройство территории вокруг ДОТов № 21 и 22.

Они расположены в районе Лабораторного шоссе и входили в систему сухопутной обороны Севастополя, которая создавалась с июля 1941 года. Сотрудники прокуратуры провели покрасочные работы, расчистили прилегающую территорию, установили таблички, содержащие сведения об истории этих сооружений.

Подобные выезды будут продолжены, заявили в ведомстве.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Прокуратуры Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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