Правоохранители приводят в порядок памятники ко Дню Победы в Севастополе

Сотрудники Прокуратуры Севастополя к годовщине Великой Победы благоустроили территорию двух долговременных огневых точек на Лабораторном шоссе.
В преддверии 75-летия Великой Победы сотрудники городской прокуратуры вышли на благоустройство территории вокруг ДОТов № 21 и 22.
Они расположены в районе Лабораторного шоссе и входили в систему сухопутной обороны Севастополя, которая создавалась с июля 1941 года. Сотрудники прокуратуры провели покрасочные работы, расчистили прилегающую территорию, установили таблички, содержащие сведения об истории этих сооружений.
Подобные выезды будут продолжены, заявили в ведомстве.
Источник: Вести.Севастополь