Правоохранители проверят компанию, разрушившую Бакальскую косу в Крыму

Проблемой Бакальской косы займется служба экономической безопасности. По предварительным данным сумма ущерба от добычи песка в районе Бакальской косы составляет около 52 миллионов рублей.

У предприятия, добывающего песок на этой территории приостановили лицензию. Глава Крыма Сергей Аксенов допускает вероятность, что по деятельности компании возможно возбуждение уголовное дела из-за нарушений и экологического ущерба.

Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым утверждают, что за прошлый год коса уменьшилась на 33 гектара. Кроме того, разрушение Бакальской косы нарушило экологический баланс в районе и стало причиной массового скопления водорослей у побережья.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ИА “Крыминформ”

Источник: Вести.Севастополь