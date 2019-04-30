Праздник Весны и Труда в Севастополе: полная программа мероприятий на майские праздники – 2019

1 мая в Севастополе пройдут праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня весны и труда. В городе и близлежащих населенных пунктах будут проходить народные гуляния, выставки и концерты.

1 мая

9:00, ул. Очаковцев, 5. III детско-юношеских футбольный фестиваль «Кубок Победы — 2019», посвящённый 75-й годовщине освобождения города Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

10:00, Приморский бульвар. Выставка по архивным документам «Курорты Юга России».

10:00, ул. Ленина.Праздничная демонстрация, посвященная Празднику Весны и Труда.

13:00, пл. П.С. Нахимова. Авторалли «Нахимов».

14:30, эстрада Приморского бульвара. Выступление творческих коллективов ГБУК БЦКС в городском праздничном концерте, приуроченном к 1 Мая.

15:30, эстрада Приморского бульвара. Праздничная программа, приуроченная празднику Весны и Труда.

С 1 мая по 09 мая 2019 г. Центр города, – проведение акции «Красная лента» (с 0ода).

2 мая

10:00, КИЦ, ул. Корчагина, 1. VIII городской фестиваль «Ради жизни на земле» (с 02 мая по 04 мая 2019 года).

10:30, ДОФ, ул. Ленина, 9. Праздничная программа в честь праздника Весны и труда «Мы мир раскрасим голосами».

11:00, с. Гончарное. Творческий проект «Мастера искусства КИЦ жителям села», посвященный Дню села Гончарное, в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

3 мая

15:00, КИЦ, ул. Корчагина, 1 . Торжественный вечер, посвященный 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков «Встреча поколений».

С 3 мая по 20 ноября 2019 г. Стадионы города Севастополя. Чемпионат города Севастополя по футболу.

4 мая

10:00, Мемориальное братское кладбище Великой Отечественной войны в п. Дергачи, 6 км Симферопольского шоссе. Организация и проведение торжественной церемонии перезахоронения останков защитников и освободителей Севастополя в п. Дергачи.

10:45, ГБУ города Севастополя «СШОР №1», ул. Вакуленчука, 7. Региональные соревнования по «Чемпионат города Севастополя по плаванию по спорту лиц с поражением ОДА».

11:00, п. 1-е отделение «Золотой Балки». Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы «Спасибо за Победу!».