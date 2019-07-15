Праздник в честь закрытия сезона пройдёт в Севастопольском ТЮЗе

Севастопольский театр юного зрителя закроет 31-й сезон большим праздником, сообщила пресс-служба театра в понедельник.
В воскресенье, 21 июля на площадке перед входом в театр состоится церемония прощания со спектаклем “Мишкины шишки” и закрытие сезона.
Среди жителей и гостей Севастополя разыграют билеты на спектакли и сюрприз.
Источник: Вести.Севастополь
|
В Крыму проведут новый конкурс по покупке сейнера взамен "Норда"
Министерство транспорта Крыма проведёт еще один конкурс по закупке сейнера взамен арестованного на Украине судна “Норд”, сообщил заместитель министра Андрей Ксензов …
|
Три автомобиля столкнулись у села Гончарного
Накануне вечером на участке трассы, где не разрешен обгон, водитель Мерседеса решил обогнать Ниву. При этом по касательной задел внедорожник …
|
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД …
|
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times. Издание, ссылаясь на записку о …
|
«Команда Чалого» едва не подожгла памятник Казарскому
Организаторы несанкционированного митинга 12 июля на территории Матросского бульвара не подали надлежащим образом уведомление о проведении публичного мероприятия. Запустив фейерверк, …