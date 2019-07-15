Праздник в честь закрытия сезона пройдёт в Севастопольском ТЮЗе

15 июля 2019     21
Праздник в честь закрытия сезона пройдёт в Севастопольском ТЮЗе

Севастопольский театр юного зрителя закроет 31-й сезон большим праздником, сообщила пресс-служба театра в понедельник.

В воскресенье, 21 июля на площадке перед входом в театр состоится церемония прощания со спектаклем “Мишкины шишки” и закрытие сезона. 

Среди жителей и гостей Севастополя разыграют билеты на спектакли и сюрприз.

Источник: Вести.Севастополь

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