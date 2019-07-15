Праздник в честь закрытия сезона пройдёт в Севастопольском ТЮЗе

Севастопольский театр юного зрителя закроет 31-й сезон большим праздником, сообщила пресс-служба театра в понедельник.

В воскресенье, 21 июля на площадке перед входом в театр состоится церемония прощания со спектаклем “Мишкины шишки” и закрытие сезона.

Среди жителей и гостей Севастополя разыграют билеты на спектакли и сюрприз.

Источник: Вести.Севастополь