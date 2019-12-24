Праздничный концерт в Севастополе 31 декабря начнётся в 22 часа

24 декабря 2019     8
Праздничный концерт в Севастополе 31 декабря начнётся в 22 часа

В Севастополе утвердили программу новогодних мероприятий. Более 200 спектаклей, концертов, мастер-классов и конкурсов пройдут в Севастополе в дни новогодних праздников.

Во время каникул в праздничных программах будут задействованы все учреждения культуры города. Об этом сообщил начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

Впереди открытие главных ёлок муниципалитетов. В Каче оно состоится 25 декабря, 26 числа празднование Нового года начнут в Орлином. А 31 декабря всех жителей и гостей города ждут на площади Нахимова, праздничная программа начнется в 22:00. А в полночь прогремит праздничный фейерверк.

К празднику готовятся и все службы безопасности города. Как рассказал и.о. директора департамента общественной безопасности г. Севастополя Дмитрий Крупкин, организовано медицинское сопровождение массовых мероприятий, приказами назначены ответственные лица на объектах культуры, образования, спорта, задействованных при проведении новогодних и рождественских праздников, обследованы помещения, в которых пройдут мероприятия. А глава города Михаил Развожаев поручил смонтировать ограждение на площади Нахимова таким образом, чтобы дети могли близко подойти к сцене.

Праздничная программа продлится до двух часов ночи. В департаменте транспорта пообещали, что гостей праздника по домам развезут автобусы, которые в новогоднюю ночь будут ходить даже в отдалённые районы Севастополя.

Алёна Давыдова

Источник: Вести.Севастополь

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