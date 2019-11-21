Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, пройдёт в СЦКиИ

Зрителями праздничной программы станут представители родительских комитетов образовательных учреждений города. Специальные призы уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе получат мамы детей, победивших в городском конкурсе. Кроме того, планируется награждение победителей тематического творческого конкурса в номинациях: рисунок «Профессия моей мамы», видеоролик «Спасибо тебе, мама!» и фото «Мамины счастливые мгновения». В конкурсе приняли участие 339 детей.

22 ноября в 17:00 в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу: улица Ленина, 25, состоится праздничный концерт, посвящённая Дню матери.

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Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, пройдёт в СЦКиИ 22 ноября в 17:00 в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу: улица Ленина, 25, состоится праздничный концерт, посвящённая Дню …



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