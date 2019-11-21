Праздничный концерт, посвящённый Дню матери, пройдёт в СЦКиИ

22 ноября в 17:00 в Севастопольском центре культуры и искусств по адресу: улица Ленина, 25, состоится праздничный концерт, посвящённая Дню матери.
Зрителями праздничной программы станут представители родительских комитетов образовательных учреждений города. Специальные призы уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе получат мамы детей, победивших в городском конкурсе. Кроме того, планируется награждение победителей тематического творческого конкурса в номинациях: рисунок «Профессия моей мамы», видеоролик «Спасибо тебе, мама!» и фото «Мамины счастливые мгновения». В конкурсе приняли участие 339 детей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь