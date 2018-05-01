Праздничный май готовит севастопольцам насыщенную культурную программу

Праздничный май готовит севастопольцам и гостям города насыщенную культурную программу: театры, концерты, фестивали, танцевальные акции. Шашлыки и природу, конечно, никто не отменял, но нельзя не отметить щедрое событийное меню майских выходных — занятие по душе себе найдут и дети, и молодёжь, и взрослые.

Фестивали

2 мая эко-парк «Лукоморье» и севастопольское региональное отделение Ассамблеи народов России проводят традиционный Фестиваль национальных кухонь народов Крыма. Повара начнут готовить блюда в 10.00. Попробовать блюда можно будет за «лукоморчики» — валюту парка «Лукоморье». Заработать их можно, отвечая на вопросы викторины, которая будет проходить в рамках фестиваля. Также вас ждет концертная программа и интерактивные игры для детей и взрослых. Впервые в фестивале примет участие 907-й Объединенный учебный центр ВМФ РФ. Он будет представлен севастопольским матросским хором, а его коки приготовят традиционные матросские блюда. Фестиваль продлится до 15.00 и завершится парадом национальных блюд.

С 3 по 5 мая в Культурно-информационном центре (улица П.Корчагина, 1) будет проходить городской фестиваль «Ради жизни на земле». В программе фестиваля: фотоэкспозиция, художественная выставка, военно-исторический квест, детская интерактивная программа, выставка военной техники, конкурс детского рисунка, полевая кухня и многое другое.

Накануне Дня победы фестиваль напомнит севастопольцам, ради чего их город и весь мир прошёл через все ужасы войны. Конечно, ради жизни на земле, ради мирного неба над головой. Подробную программу фестиваля смотрите здесь.

5 мая в Балаклавском районе Севастополя состоится военно-исторический фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы и 74-й годовщине освобождения Города-Героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Фестиваль посвящён подвигу освободителей Севастополя — представителям братских народов (русского, армянского и грузинского), штурмовавших 7- 9 мая 1944 года одну из ключевых позиций фашистов – высоту Горную.

Военно-исторический фестиваль «Высота Горная» содействует не только патриотическому воспитанию молодёжи, но и упрочению дружбы между народами. Также он даёт возможность познакомиться с историей и культурой народов Армении, Грузии, России. Программу фестиваля смотрите здесь.

5-6 мая в Балаклаве, на территории Шампанерии «Золотая Балка» пройдёт крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Программа и навигация фестиваля составлены таким образом, чтобы гости смогли ознакомиться с каждым объектом отдельно и представить всю территорию Шампанерии «Золотая Балка» как единое целое. Организаторы фестиваля ожидают на фестивале «О, да! Еда!» не менее 10 000 гостей – как туристов, так и местных жителей.

Миссия фестиваля – продвижение региональной кухни и локальных продуктов. Уникальное географическое положение и богатая история Крыма сформировали неповторимые кулинарные традиции полуострова и дали толчок к открытию множества интересных ресторанов на основе местных продуктов. Поэтому тема нового фестиваля «О, да! Еда!» — «Крымская кухня» во всем ее многообразии.

Танцевальные акции

9 мая, в День Великой Победы, на набережной Приморского бульвара, в рамках проекта «Севастопольский Офицерский Бал» состоится ежегодный флешмоб — «За Победу танцуй до победного!».

В этот день несколько сотен жителей и гостей города исполнят вальс, кадриль и сиртаки, чтобы прославить танцем, как символом мира и жизни, подвиг героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Этот флешмоб проводится уже третий год подряд. Собирая более 500 человек, он привлекает внимание не только жителей Севастополя, но и гостей города. Цель этой акции — передать благодарность Героям, защищавшим наше Отечество, ведь наша мирная жизнь и чистое небо над головой – их заслуга. Начало в 16:00.

9 мая на открытой площадке перед театром имени Луначарского стартует арт-проект «РиоРита – радость Победы». Это культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Основное действие праздника – танцы в городском парке под музыку 30-40х годов в исполнении военного духового оркестра. Севастопольцы смогут принять участие в воссоздании ликующей атмосферы, придя в костюмах, стилизованных под 30–40-е годы. Это совсем не сложно, тем более, что многие детали очень актуальны и в современной моде: цветастые приталенные платья и жакеты, шляпки, яркая помада. А для мужчин – кепки и укороченные куртки. Начало в 18:00.

Концерты, музыкальные вечера

5 мая в СЦКиИ состоятся интерактивные музыкальные спектакли для детей «Щенячий патруль» и «Смешарики». В 12:00 — музыкальный спектакль по мотивам мультфильма «Щенячий патруль», в 16:00 — музыкальный спектакль по мотивам мультфильма «Смешарики».

7 мая Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает на литературно–музыкальный вечер «Эти песни нас в землянках согревали», посвященный Дню Победы. «В землянке», «Темная ночь», «Синий платочек», «Дороги», «Огонек», «Случайный вальс» — эти песни до сих пор помнят и любят и молодые, и люди преклонного возраста. На вечере прозвучат стихи и всеми любимые песни войны в исполнении Анны Качаловой, Тараса Калько, Марии Усач, Ильи Печерского. Концертмейстеры – Татьяна Великодворская и Ольга Рубина. Начало в 17:00.

9 мая на площади Нахимова состоится театрализованная концертная программа, посвященная празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 74-й годовщине освобождения Севастополя от фашистских захватчиков. Начало в 17:00.

9 мая музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает севастопольцев и гостей города посетить праздничный концерт. Вход на мероприятие свободный. Выступление пройдёт в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, который с каждым годом становится все популярнее и охватывает всё больше городов. Уже второй год участником фестиваля принимает сцена древнейшего в нашей стране театра — Античного театра в Херсонесском музее. Подробнее о фестивале читайте здесь. Начало в 15:00.

Театры

Театр танца имени Вадима Елизарова (2, 5, 6 мая)

2 мая в Севастопольском академическом театре танца им. В.А.Елизарова состоится танцевальное шоу «Избранное». Зрителям будет представлено все самое яркое и лучшее, что было создано за годы насыщенной творческой работы. Хореографическим постановкам, включенным в эту программу, рукоплескали зрители России, Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Норвегии, Китая, Турции и других стран мира. Постоянная смена танцевальных ритмов, эмоциональность, экспрессивность и высочайший профессионализм артистов вряд ли оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя. Начало в 18:00.

5 мая на сцене театра состоится хореографический спектакль «Танцуй со мной!». Это история о любви с первого взгляда. Момент встречи во время дождя, симпатия, интерес, минуты счастья взаимности и горечь расставания… Для двух влюбленных разлуки и встречи как испытания их чувств. Вместе с главными героями, путешествуя по Испании, Африке, Индии, Италии и России, зритель познакомится с традиционными танцами народов разных стран мира. Спектакль основан на реальных событиях. Начало в 19:00.

6 мая театр танца приглашает зрителей на танцевальную постановку «Как молоды мы были». В спектакле прозвучат известные военные песни «Синий платочек», «Темная ночь», «Катюша», «Журавли», «Алешенька» в хореографическом сопровождении артистов театра. Начало в 13:00.

6 мая севастопольцев и гостей города ждёт также спектакль «Кармен». Хореографическая постановка на бессмертную музыку Ж. Бизе и Р. Щедрина перенесет зрителей в далекую Испанию, в мир бушующих страстей и небывалых любовных интриг. Эта захватывающая история вместила в себя неповторимый национальный колорит, жгучий испанский темперамент и близкие каждому проблемы любви и ненависти, верности и измены. Начало в 19:00.

Театр имени Луначарского (3-6 мая)

С 3 по 6 мая Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии на сцене театра имени Луначарского представит лучшие постановки текущего репертуара. В гастрольную афишу вошли спектакли «Севастопольский вальс» Константина Листова, «Граф Люксембург» Франца Легара, «Лето любви» Лайоша Лайтаи и музыкальное путешествие по ресторанам Петербурга-Петрограда «Кабаре для гурманов». Начало в 18:30.

Театр имени Лавренёва (5-6 мая, 8 мая)

5-6 мая на сцене театра имени Лавренёва состоится спектакль «Не покидай меня». В основе пьесы – реальная история о подготовке Белорусской наступательной операции в июне – июле 1943 года. Драматическая баллада Алексея Дударева рассказывает о четырёх девчонках-разведчицах, которые отправляются на смертельное задание. Их задача – обеспечить уничтожение крупного и хорошо охраняемого вражеского узла связи. Притворяясь подружками полицаев, героини проникают в фашистский лагерь и вызывают огонь на себя. Начало в 18:30.

8 мая театр приглашает на спектакль-концерт «Война прошла через тебя», посвящённая памяти павших героев во время Великой Отечественной войны. Актрисы театра расскажут историю трёх фронтовых подруг – Веры, Надежды и Любови. Каждая из них прошла свою войну и по-своему приближала «праздник со слезами на глазах». Начало в 18:30.

Севастопольский театр юного зрителя (4-6 мая)

4 мая Севастопольский ТЮЗ приглашает на спектакль-концерт «Жди меня». Это история напомнит всем о том великом подвиге, который был совершен ради нас, ради мирного неба над головой, ради жизни на земле. Начало в 18:30.

5 мая Крымский академический театр кукол на сцене ТЮЗа представит спектакль «Собака Баскервилей» по мотивам одноимённого рассказа Артура Конана Дойля. Используя специфику театра кукол, постановочная группа создала загадочную атмосферу детектива и галерею эксцентричных и забавных действующих лиц, предлагая зрителям по-новому взглянуть на происходящие события, внутренний мир персонажей и их взаимоотношения. Начало в 18:30.

5 мая на сцене также состоится спектакль «Сказочки на лавочке». Это те самые сказки, с которыми ваш ребёнок знаком не понаслышке. Ведь с них всё и началось – «Колобок», «Репка», «Маша и Медведь». На «лавочке» их расскажет большая выдумщица и затейница по имени Маланья-болтунья. Она их ещё и покажет, а помогут ей в этом молодые актёры, которые будут перевоплощаться в хорошо известных детворе героев. Начало в 11:00 и 13:00.

6 мая Севастопольский ТЮЗ приглашает на спектакль «Бах, бах, бах» в постановке Екатерины Гороховской. Пьеса Юлии Поспеловой переносит зрителей в Ленинград 41-го года. Клоун Аркаша уходит на фронт и оставляет в городе своего верного друга – циркового пса Витю. Витя отправляется на поиски своего хозяина. В размеренную жизнь маленького создания врывается большая война. Начало в 18:30.

6 мая на сцене севастопольского ТЮЗа также пройдёт спектакль «Мишкины шишки». Несколько поколений севастопольских детей начинали своё знакомство с театром именно с этой сказки о медвежонке-жадине. Он набил немало шишек, прежде чем усвоил несколько простых истин, без которых в этой жизни никак не обойтись, если не хочешь остаться совсем один. Начало в 11:00.

5-6 мая Театр имени Кукол приглашает на спектакль «Королевская игра» по мотивам итальянской народной сказки «Генерал Фанта-Гиро». На свете есть много замечательных игр. Но среди них есть одна особенная. В ней нет победителей и проигравших, и играть в нее могут как взрослые, так и дети. И если Вы научитесь играть в эту игру, то однажды воскликните — «О! Это воистину Королевская игра». Начало в 11:00.



Источник afisha.sevastopol.su