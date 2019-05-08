День Победы 9 мая 2019 года в Севастополе: подробная программа мероприятий

Гостей и жителей Севастополя ждёт масса интересных мероприятий во время празднования Дня Победы 9 мая.

Предлагаем ознакомиться с программой, чтобы увидеть, как можно больше и везде успеть.

Официальные мероприятия начнутся в 9.00 с возложения цветов у Мемориала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов. Затем, ориентировочно в 9.30, начнётся парад войск и техники.

Шествие «Бессмертного полка» начнется около 11.00. Участники акции проследуют по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончат движение на площади Лазарева.



В эко-парке «Лукоморье» с 12-00:

– выставка обмундирования и оружия времен Великой Отечественной войны, которая будет представлена военно-историческими клубами Севастополя;

– караоке «Песни военных лет»;

– уроки живой истории;

– конкурсы для детей и взрослых (перетягивание каната, прыжки в длину, бой подушками).

с 13-00:

– концертная программа с участием шоу-ансамбля «Мечта» и других коллективов культурного комплекса «Корабел»;

– две полевых кухни.



В 16.00 на набережной Приморского бульвара, у Аквариума в четвёртый раз состоится общегородской танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!». Участники акции прославят танцем, как символом мира, жизни и любви, подвиги Героев Великой Отечественной войны.

В 18.00 – музыкальный арт-проект «Победный Вальс» приглашает жителей и гостей города на танцевальный вечер «В шесть часов вечера после войны».

Место проведения:

– площадь перед ГБУК «Культурно-информационный центр»;

– площадь перед ГБУК «Культурный комплекс «Корабел»;

– сквер на пересечении улиц Урицкого и Крестовского в Балаклавском МО.



В 18.30 в театре Луначарского состоится спектакль «Письма Первой Крымской», в основу которого легли послания участников сражений: штабс-офицера французской армии Шарля Боше, капитана королевских фузилеров Тимоти Гроуинга и лейтенанта Августа Карловича Комстадиуса. Они одержимы различными желаниями — отстоять Севастополь или стереть его с лица земли. В постановке Евгения Журавкина судьбы англичанина, француза и русского офицера, которые сражаются на противоположных сторонах и за разные идеалы, приходят к общему знаменателю.



В 21.00 на Сапун горе гости увидят мультимедийную инсталляцию «За год до Великой Победы. Севастополь — 1944».

22-00 – Праздничный артиллерийский салют и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты.

Программа может меняться и дополняться.



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