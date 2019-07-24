Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на его родине в Крыму

Вдова бывшего главного редактора радиостанций «Говорит Москва» и «Русской службы новостей», ведущего программы «Время» Сергея Доренко Юлия вместе с двумя дочерями сегодня на рассвете развеяла его прах на вершине горы Митридат в Керчи, передает Крыминформ. Это была воля ее покойного супруга. Журналист завещал часть своего праха захоронить в Москве, где он провел большую часть жизни, а часть – развеять в Крыму.

«Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», – написала сегодня Юлия в своем Telegram-канале. – Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе».

Керчь – родной город Сергея Доренко, в 1959 году он появился там на свет. А погиб в мае этого года в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь