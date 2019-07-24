Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на его родине в Крыму

24 июля 2019     13
Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на его родине в Крыму

Вдова бывшего главного редактора радиостанций «Говорит Москва» и «Русской службы новостей», ведущего программы «Время» Сергея Доренко Юлия вместе с двумя дочерями сегодня на рассвете развеяла его прах на вершине горы Митридат в Керчи, передает Крыминформ. Это была воля ее покойного супруга. Журналист завещал часть своего праха захоронить в Москве, где он провел большую часть жизни, а часть – развеять в Крыму.

«Он сказал мне как-то в своём духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву», – написала сегодня Юлия в своем Telegram-канале. – Я рада, что побывала здесь. Жаль, что мы во всей суете и бесконечных делах так и не добрались сюда вместе».

Керчь – родной город Сергея Доренко, в 1959 году он появился там на свет. А погиб в мае этого года в центре Москвы за рулем мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что уже достигнуты договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы …


Названы самые популярные у россиян сериалы
Названы самые популярные у россиян сериалы

«Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус» стали самыми популярными у россиян зарубежными сериалами. Таковы данные опроса Левада-Центра. За эти телешоу …


Более 1 млн
Более 1 млн. машин проехали по Крымскому мосту с начала лета

За июнь и три недели июля по Крымскому мосту проехало 1,057 млн машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков. Летом среднесуточная интенсивность …


Пансионат "Изумруд" незаконно ограничивал доступ к Черному морю
Пансионат "Изумруд" незаконно ограничивал доступ к Черному морю

Пансионат “Изумруд” незаконно ограничивал свободный доступ граждан к морю. Об этом стало известно после обследования территории специалистами главного управления природных …


Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на его родине в Крыму
Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на его родине в Крыму

Вдова бывшего главного редактора радиостанций «Говорит Москва» и «Русской службы новостей», ведущего программы «Время» Сергея Доренко Юлия вместе с двумя …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты