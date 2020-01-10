Предпринимателей Севастополя ждут для продления контрактов по аренде НТО

10 января 2020     22
Предпринимателей Севастополя ждут для продления контрактов по аренде НТО

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов продлят на пять лет. Соответствующее постановление вступило в силу в январе.

Для переподписания предпринимателям необходимо обратиться в главное управление потребительского рынка и лицензирования города.

«У нас и схемы НТО, и договоры НТО, все раннее заключаемые заканчивались 31 декабря 2019 года. Соответственно, для того, чтобы прояснить ситуацию и инвестиционную составляющую предпринимателей, чтобы они понимали свой горизонт планирования, понимали, как им вести деятельность в ближайшие пять лет, и было принято решение Михаилом Развожаевым о продлении таких договоров», – сообщил руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

В новой схеме размещения НТО – около полутора тысяч мест. Появилось 300 новых. В основном это будут сезонные площадки. Разыгрывать их, по словам Кирпичникова, собираются без аукциона.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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