Предпринимателей Севастополя ждут для продления контрактов по аренде НТО

Договоры на размещение нестационарных торговых объектов продлят на пять лет. Соответствующее постановление вступило в силу в январе.

Для переподписания предпринимателям необходимо обратиться в главное управление потребительского рынка и лицензирования города.

«У нас и схемы НТО, и договоры НТО, все раннее заключаемые заканчивались 31 декабря 2019 года. Соответственно, для того, чтобы прояснить ситуацию и инвестиционную составляющую предпринимателей, чтобы они понимали свой горизонт планирования, понимали, как им вести деятельность в ближайшие пять лет, и было принято решение Михаилом Развожаевым о продлении таких договоров», – сообщил руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

В новой схеме размещения НТО – около полутора тысяч мест. Появилось 300 новых. В основном это будут сезонные площадки. Разыгрывать их, по словам Кирпичникова, собираются без аукциона.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь