Предприниматели и чиновники Севастополя обсудили меры господдержки бизнеса

30 октября 2019     14
Предприниматели и чиновники Севастополя обсудили меры господдержки бизнеса

В Севастополе готовится к открытию центр помощи предпринимателям «Мой бизнес». Он будет работать по принципу одного окна – прием будут вести специалисты МФЦ, фондов поддержки бизнеса, представители банков. Там бизнесмены смогут получить консультацию о всех мерах поддержки со стороны власти.

Об этом говорили за круглым столом «Актуальные проблемы развития бизнеса в сфере торговли и потребительского рынка Севастополя». Он прошел по инициативе членов Совета предпринимателей города.

Департамент экономического развития Севастополя собрал в один каталог более 70 региональных и федеральных мер поддержки. Его можно найти на инвестиционном портале правительства города.

Кроме того, действуют несколько фондов, подведомственных Департаменту экономического развития и оказывающих реальную поддержку бизнесу:
– Фонд микрозаймов, который предоставляет до 5 млн рублей займа под 7% на срок до 3 лет;
– Гарантийный фонд – который предоставляет гарантию на сумму, составляющую до 70% занимаемой в кредит суммы;
– Фонд поддержки предпринимательства, который проводит обучающие семинары, деловые игры и форумы, а также и является управляющей компанией создаваемого Центра «Мой бизнес». Кстати, 2 ноября будет проводиться форум «От идеи до бизнеса».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Также она сообщила, что раз в месяц представители власти и бизнеса обязательно будут собираться за круглым столом в таком формате и обсуждать актуальные вопросы.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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