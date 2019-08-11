Предприниматели пляжа «Голубая бухта» работают незаконно

В бухте Круглая и в парке Победы появились аншлаги “купаться запрещено”. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно брали пробы, чтобы определить вирусологические показатели. В конце недели они пришли в норму. Где сегодня можно купаться жителям и гостям Севастополя, а где до сих пор не безопасно?

Такое предупреждение на пляже парка Победы отдыхающие слышали в течение недели. На таблички и черные шары на спасательных вышках реагировали по-разному.

«Большинство людей слушают и уходят, но есть люди, которые вообще ничего не слушают, им ничего не докажешь, они и за буйки любят заплывать», – говорит Мирослав Тарасович, спасатель пляжа в парке Победы.

До 9 августа нельзя купаться было и пляже Омега.

«29.07.2019 были выяснены наги холерного вибриона и атоксичный холерный вибрион в парке Победы», – говорит Роман Проскурин, заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора.

После ограничения купания на пляже Омега и Парк Победы на предмет опасных элементов проверили и пляжи Аквамарин, Песочный, Солнечный и Солдатский. Там состояние воды в норме.

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Прозрачность моря – не гарантия безопасности. В Голубой бухте кристальная вода, однако здесь по дну проходит трубопровод очистных сооружений “Южные” и в нем есть порыв. На этой неделе водолазы начали ремонт трубы. Они обследуют её по всей длине. Планируемый срок завершения работ – 16 августа. А 15 числа завершится очередной аукцион на реконструкцию очистных сооружений “Южные”.

«Мы рассчитываем, что серьезные компании придут. Их, в принципе, в России на пересчет, можно там по пальцам пересчитать. Несколько из них сейчас активно общаются на площадке, уточняют вопросы. В стадии принятия решение, чтобы тот подрядчик, который будет приходить на площадку, чтобы мы все-таки не авансировали никакие работы, печальный опыт определенный имеется, а все-таки рассчитывались по факту», – говорит Михаил Развожаев, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя.

Сейчас стоки очистных сооружений “Южные” проходят только механическую очистку. И если многие местные жители об этом знают, то у гостей города Голубая бухта пользуется популярностью. Что только на руку предпринимателям: несмотря на то, что в официальном перечне пляжей этой зоны отдыха нет, здесь работают 2 кафе, пункт обучения дайвингу и проката каяков.

«На пляже Голубой бухты в схеме НТО [нестационарных торговых объектов] у нас ничего нет. И, насколько я знаю, оператора пляжа тоже там не существует. Соответственно, при отсутствии правоустанваливающих документов на землю и при отсутствии в схеме НТО, что я подтверждаю, функционирование НТО там незаконно», – сказал Вадим Кирпичников, начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя.

С выбросами нечистот связывают плохие показатели состояния воды на городских пляжах. Но точную причину загрязнения на пляжах Омега и парка Победы специалисты установят позже, рассказали в Роспотребнадзоре. А вот точную причину плохого самочувствия после отдыха на воде, говорят врачи, установить нельзя.

«При любых жалобах больной должен обратиться к медицинскому работнику. Это не обязательно должен быть доктор-инфекционист, это может быть педиатр или терапевт. Любое медицинское учреждение не откажет в осмотре больного», – говорит Наталия Гончарова, заведующая вторым детским отделение городской инфекционной больницы.

Это прописано в российских законах и особенно актуально для гостей города. Обратиться даже без полиса можно в любое медицинское учреждение или скорую помощь.

Закрытыми остаются пляжи в Балаклаве. На “Городском” пояснения даны подробно: в воде выявили превышение микробиологических показателей по энтерококкам, что может вызвать инфекции мочевыводящих путей, миненгит и другие заболевания. Но информация о запрете купания из наших уст становится для нескольких отдыхающих сюрпризом. Постоянных посетителей пляжа больше волнуют проблемы благоустройства.

«Пот плохо – душа нет. И вот тут бы хоть почистили, а то все ноги обобьешь. А состояние воды не смущает», – говорит местная жительница.

А вот гости Мраморного более осторожны. Большинство людей принимают солнечные и воздушные ванны. Источник загрязнения воды прямо напротив: под Крепостной горой выход сточных вод, которые тоже очищают только механически, говорит ученый-океанолог Николай Дьяков.

«В районе мыса Айя, где обычно не фиксировалось загрязнение, нами был обнаружен плем канализационных вод на поверхности. отличались по цвету, гидрохимическим показателям, по содержанию пдк в 6 раз превышалось содержание для нормальных морских вод. Либо это с Балаклавы, либо как раз КОС “Южные”», – говорит Николай Дьяков, директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Н.Н. Зубова.

2 километра от трубопровода в Голубой бухте – стабильный диаметр так называемого факела загрязнения. Но теоретически, неочищенную воду течение может принести даже на пляжи Северной стороны. На севастопольском побережье 35 мест сброса сточных вод. В том числе и в самой большой бухте. Зарядка и купание у памятника затопленным кораблям для этих людей- ключ к хорошему настроению на весь день. Здесь они проводят около часа до 9:00.

«Здесь вот ближе под рестораном – это был детский пляж и мы еще детьми ходили сюда купаться. Окунуться в наше благодатное Черное море, получить удовольствие, я считаю, что это здорово. А то что воздух там или вода грязная, уже мы настолько адаптировались, привыкли, что нам кажется ничего не страшно», – говорит Галина Бутелина, жительница Севастополя.

Еще одно популярное место купания в центре города – пляж Хрустальный. Состояние воды у многих вызывает опасения – антропогенная нагрузка здесь высока. Но, по данным Роспотребнадзора, показатели безопасности в этом месте в норме. Только проверяют не все точки, где купаются горожане. В перечне мест отдыха на воде 24 пляжа, еще 12 – обслуживают ведомства или базы отдыха, остальных пляжей официально не существует.

Вероника Андреева, Антон Кузнецов и Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь