Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина

13 декабря 2019     8
Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина

На 1 декабря уже превышен итоговый показатель всего 2018 года. Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства, за 11 месяцев севастопольские виноделы произвели 22 миллиона 400 тысяч бутылок. Показатель прошлого года – около 18-ти миллионов.

Лидирующие позиции по объемам производства занимают Агрофирма «Золотая Балка», Инкерманский завод марочных вин, Севастопольский винодельческий завод и компания «Wine&Wasser». В департаменте отмечают, что отрасль сегодня находится на подъёме и связывают это с эффективной государственной поддержкой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам
В Севастополе вводится региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам

Соответствующее постановление принято сегодня в ходе еженедельного заседания правительства под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева. «Предлагается, начиная …


Севастопольцы, все на бокс!
Севастопольцы, все на бокс!

С 13 по 14 декабря стартует турнир по боксу на кубок командующего Черноморским флотом, в котором примут участие республики: ДНР, …


Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина
Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина

На 1 декабря уже превышен итоговый показатель всего 2018 года. Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства, за 11 месяцев …


В Севастополе в 2020 году вырастет размер выплаты на приёмного ребёнка
В Севастополе в 2020 году вырастет размер выплаты на приёмного ребёнка

На заседании правительства под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева было решено увеличить размер выплат вознаграждения приёмным родителям. «Размер вознаграждения …


Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»
Росгвардия поучаствует в масштабном флешмобе с песней «В лесу родилась елочка»

Росгвардия примет участие в приуроченном к Новому году масштабном флешмобе. 14 декабря сотрудники и военнослужащие ведомства исполнят песню «В лесу …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты