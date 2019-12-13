Предприятия Севастополя выпустили рекордный объем вина

На 1 декабря уже превышен итоговый показатель всего 2018 года. Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства, за 11 месяцев севастопольские виноделы произвели 22 миллиона 400 тысяч бутылок. Показатель прошлого года – около 18-ти миллионов.

Лидирующие позиции по объемам производства занимают Агрофирма «Золотая Балка», Инкерманский завод марочных вин, Севастопольский винодельческий завод и компания «Wine&Wasser». В департаменте отмечают, что отрасль сегодня находится на подъёме и связывают это с эффективной государственной поддержкой.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь