Предприятия Севастополя устроили для школьников «Неделю без турникетов»

Севастопольские производственные предприятия проведут “Неделю без турникетов”. Эта всероссийская акция, учрежденная Союзом машиностроителей России, проходит уже в четвертый раз. Специалисты государственных и частных компаний показывают школьникам, как устроен рабочий процесс. Там рассчитывают, что благодаря этим экскурсиям, дети будут лучше представлять, чем занимаются на предприятиях, и захотят выбрать в будущем инженерные и рабочие специальности.

<!-- -->

Электрод, горелка и специальный газ. Контролирует процесс аргонодуговой сварки Андрей Якубович. На предприятии он уже 7 лет – пришёл сразу после колледжа. Начинал с токаря, потом освоил новое направление. Работа с металлом, говорит Андрей, по душе.

«Каждый день учишься. Не можешь так сказать, что я все уже умею, – рассказывает сварщик. – Каждый день что-то новое, ты каждый раз к чему-то новому стремишься, учишься. Первый раз не получилось, второй раз получится».

Решение получить рабочую специальность появилось еще в 9 классе после экскурсии на завод. Теперь на то, как работает сварщик, смотрит новое поколение школьников. Здесь им в деталях показали весь процесс изготовления теплообменных аппаратов.

Рассказывают о тонкостях превращения заготовок – стальных лент – в трубки разных диаметров главный инженер предприятия Игорь Чикин. Продукция поставляется далеко за пределы Севастополя – нужна она котельным, и нефтеперерабатывающим заводам. Потому работать в этой сфере – перспективно.

«Промышленными специальностями не занимается никто. Эта акция, по-моему, будет способствовать тому, чтобы молодое поколение как-то передвигалось в сторону промышленности, науки, инженерии», – считает Игорь Чикин.

Школьников шумный цех с токарными станками и сварочными аппаратами впечатлил.

«Мне очень понравилась экскурсия. Я узнал для себя очень много нового, как делаются теплообменные элементы. И я, может быть, пойду на сварщика», – поделился впечатлениями и планами один из участников экскурсии Олег Становой.

Всероссийскую акцию “Неделя без турникетов” на предприятии готовы поддерживать и дальше. И рассчитывают, что через несколько лет побывавшие на экскурсии школьники придут сюда уже в качестве специалистов.

Ильдар Саудабаев, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь