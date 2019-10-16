Предприятия Севастополя устроили для школьников «Неделю без турникетов»

16 октября 2019     17
Предприятия Севастополя устроили для школьников «Неделю без турникетов»

Севастопольские производственные предприятия проведут “Неделю без турникетов”. Эта всероссийская акция, учрежденная Союзом машиностроителей России, проходит уже в четвертый раз. Специалисты государственных и частных компаний показывают школьникам, как устроен рабочий процесс. Там рассчитывают, что благодаря этим экскурсиям, дети будут лучше представлять, чем занимаются на предприятиях, и захотят выбрать в будущем инженерные и рабочие специальности.

Электрод, горелка и специальный газ. Контролирует процесс аргонодуговой сварки Андрей Якубович. На предприятии он уже 7 лет – пришёл сразу после колледжа. Начинал с токаря, потом освоил новое направление. Работа с металлом, говорит Андрей, по душе.

«Каждый день учишься. Не можешь так сказать, что я все уже умею, – рассказывает сварщик. – Каждый день что-то новое, ты каждый раз к чему-то новому стремишься, учишься. Первый раз не получилось, второй раз получится».

Решение получить рабочую специальность появилось еще в 9 классе после экскурсии на завод. Теперь на то, как работает сварщик, смотрит новое поколение школьников. Здесь им в деталях показали весь процесс изготовления теплообменных аппаратов.

Рассказывают о тонкостях превращения заготовок – стальных лент – в трубки разных диаметров главный инженер предприятия Игорь Чикин. Продукция поставляется далеко за пределы Севастополя – нужна она котельным, и  нефтеперерабатывающим заводам.  Потому работать в этой сфере – перспективно.  

«Промышленными специальностями не занимается никто. Эта акция, по-моему, будет способствовать тому, чтобы молодое поколение как-то передвигалось в сторону промышленности, науки, инженерии», – считает Игорь Чикин.

Школьников шумный цех с токарными станками и сварочными аппаратами впечатлил.

«Мне очень понравилась экскурсия. Я узнал для себя очень много нового, как делаются теплообменные элементы. И я, может быть, пойду на сварщика», – поделился впечатлениями и планами один из участников экскурсии Олег Становой.

Всероссийскую акцию “Неделя без турникетов” на предприятии готовы поддерживать и дальше. И рассчитывают, что через несколько лет побывавшие на экскурсии школьники придут сюда уже в качестве специалистов.

Ильдар Саудабаев, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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