Председателем Заксобрания Севастополя стал Владимир Немцев

На первом заседании Законодательного собрания нового созыва тайным голосованием избрали председателя. Им стал Владимир Немцев. Его кандидатура была единственной. За проголосовали все 24 депутата.
Большинство мест в Законодательном собрании получили члены «Единой России». 8 – по партийному списку, 7 – по одномандатным округам. По 3 мандата – у ЛДПР и КПРФ, по одному – у Справедливой России и Партии пенсионеров. Еще одно кресло займет победивший на третьем одномандатном округе представитель партии “Зел`ные” Вячеслав Горелов.
Из 24 депутатов 6 прошли в городской парламент во второй раз. А вот впервые представлять интересы избирателей в российском Севастополе предстоит сопредседателю регионального отделения ОНФ Владимиру Немцеву, главному врачу инфекционной больницы Инге Матяж, бывшим военнослужащим Алексею Климову, Евгению Зубареву и Василию Зубенко, руководителю регионального отделения Росгвардии Сергею Колбину, предпринимателям Сергею Лисейцеву и Вячеславу Камзолову, журналистам Екатерине Бубновой и Антону Пархмоменко, а также бывшему главе Нахимовского района Михаилу Брицыну.
В городском законодательном собрании теперь и два помощника депутатов Госдумы – эти должности они указывали при регистрации в Севизбиркоме – Роман Кияшко и Артем Гордиенко.
Также в парламент прошли сотрудник строительной компании Андрей Куринов, бывший начальник инспекции налоговой службы по Ленинскому району Сергей Борисов, педагог Елена Глотова и руководители региональных отделений партий Василий Пархоменко и Евгений Дубовик.
Источник: Вести.Севастополь