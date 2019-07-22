Представителей 19 национальностей объединил лагерь «Дружба»

22 июля 2019     6
Представителей 19 национальностей объединил лагерь «Дружба»

В севастопольском лагере “Дружба” прошла межнациональная смена. В ней приняли участие представители национальных обществ, живущих в Севастополе.

Анаида Хачатурян приехала в летний межнациональный лагерь “Дружба” со своей сестрой и мамой. Их семья представляет армянское сообщество. За несколько дней Анаида успела подружиться с представительницами греческого и болгарского национальных обществ.

«Мы очень много общаемся, тут в целом очень уютная обстановка, мы каждый день ходим на море. Я очень довольна, что сюда приехала, тут очень дружелюбные люди», – делится впечатления Анаида.

«Сегодня с нами здесь 19 национальностей, национально-культурных обществ города-героя Севастополя. Здесь даже гагаузы, такие народы, как крымчаки, караимы, болгары, греки, немцы, поляки», – рассказывает Оксана Говорова, директор автономной некоммерческой организации “Родной Край”.

Каждый день новые мероприятия – встречи, мастер-классы. В международной смене 53 человека – дети и родители. Они делятся традициями и культурными ценностями своих народов.

«Каждый день в лагере у нас расписан, проводятся интересные мероприятия, все участники лагеря принимают участие и получают за это призы и награды», – говорит Дмитрий Закиров, координатор социальных проектов  организации “Родной Край”.

В честь одного из любимых севастопольских праздников – дня рыбака – у участников смены особый гость. Валерий Мискевич пишет стихи, лепит, рисует. Всё его творчество посвящено рыбалке и Чёрному морю. Он показал, как делается полотно, как формируется рыба, красится и подвешивается на стену.

Творческое задание понравилось и детям, и взрослым. А многих объединила и любовь к поэзии: о дружбе говорили уже стихами. 

Андрей Поперечнюк, Ульяна Бакетова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь

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