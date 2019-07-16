Представители КНР впервые примут участие в фестивале "Экстрим Крым"

Представители Китайской народной республики впервые примут участие в фестивале “Экстрим Крым 2019”, который пройдёт в селе Оленевка, сообщил во вторник один из организаторов фестиваля, глава правления федерации экстремальных видов спорта Крыма Константин Выдыш.
«Фестиваль стартовал. Самое удивительное, что впервые в нем примут участие представители из КНР. Это новое. Также много будет участников из стран Евросоюза», – цитирует Выдыша информационное агенство ТАСС.
Как сообщил организатор, на фестиваль уже зарегистрировалось более пяти тысяч человек из 18 стран мира включая Бельгию, Францию, Германию, США и Латинскую Америку.
В 2018 году фестиваль “Экстрим Крым” посетило около 50 тысяч человек из 15 стран мира.
Служба информации “Вести- Севастополь”
Фото: ikrim.net
Источник: Вести.Севастополь