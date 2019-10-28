Представительницы Южного военного округа победители в чемпионате ВС по пауэрлифтингу

Соревнования по классическому троеборью проходили в четырёх весовых категориях: до 63-х, до 72-х, до 84-х и свыше 84-х килограммов. В командном зачёте среди женщин лучшими стали представительницы Южного военного округа, вторыми – спортсменки Восточного, а замкнули тройку призёров представительницы Западного военного округа. III чемпионат Вооружённых Сил России проходит в Севастополе с 25 и завершится 29 октября.

На чемпионате Вооружённых Сил РФ по пауэрлифтингу в женском командном зачёте победу одержали спортсменки Южного военного округа.

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Представительницы Южного военного округа победители в чемпионате ВС по пауэрлифтингу На чемпионате Вооружённых Сил РФ по пауэрлифтингу в женском командном зачёте победу одержали спортсменки Южного военного округа. Соревнования по классическому …

