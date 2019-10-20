Представитель дома Романовых прибыл в Крым

Начался визит на полуостров Великого князя Георгия Михайловича Романова.

«Великий князь Георгий Михайлович прибыл в Крым. Первый день пребывания на крымской земле начался с литургии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви в Ливадии, возведённой при прапрапрадеде князя императоре Александре ll», – приводит РИА Новости слова советника канцелярии главы дома Романовых в регионе Владислава Пилькевича.

Советник подчеркнул, что этот визит должен напомнить международному сообществу о том, что Крым исторически принадлежит России и поддержать воссоединение.

Служба информации «Вести Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь