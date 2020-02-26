Представитель Севастополя стал участником комиссии по изучению преступлений нацистов

Сегодня в Москве в Российском историческом обществе проходит первое заседание комиссии по изучению преступлений нацистов на территории СССР. Его проводит директор Службы внешней разведки России, председатель РИО Сергей Нарышкин.

От Севастополя в состав комиссии вошел Вадим Прокопенков, сопредседатель регионального отделения Российского исторического общества, председатель общественной организации “Исторический Клуб “Севастополь Таврический”. В годы Великой Отечественной войны преступления нацистов тщательно фиксировались. В 1942 году был создан специальный орган – Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Такие же комиссии работали и в регионах. В конце прошлого года на встрече с председателями региональных отделений РИО Сергей Нарышкин заявил о том, что эти документы следует представить общественности.

Также в Доме Российского исторического общества на Воронцовом поле сегодня открыли выставку «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». Ее организовали Фонд исследования проблем демократии и Российский фонд мира. У участников комиссии была возможность познакомиться с экспонатами выставки.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта Законодательного собрания Севастополя

Источник: Вести.Севастополь