Представление ученых о планировке городища Эски-Кермен изменилось благодаря новой находке

В пещерном городе Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма археологи обнаружили уникальный христианский храм. Благодаря ему ученые пересмотрели свое представление о планировке средневекового поселения.

Раскопки проводили ученые Института археологии Крыма РАН и Научно-исследовательского центра истории и археологии Крымского федерального университета им. Вернадского.

Крыминформ цитирует слова директора Института археологии Крыма РАН Вадима Майко: «Раскопан уникальный христианский храм, который позволяет по-другому взглянуть на планировку городища Эски-Кермен, начиная со второй половины X века, изменить и конкретизировать наше представление о застройке таких уникальных городов византийского времени».

Также Майко отметил, что при изучении городища Эски-Кермен получены одни из самых интересных результатов в этом году.

Город-крепость Эски-Кермен расположен на юго-западе полуострова, с крымскотатарского название переводится как «старая крепость». Ученые уже находили там пещерные храмы, вырубленных в скалах в XII—XIII со множеством фресок.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь