Презентационный фильм о Севастополе вошел в ТОП-3 лучших в стране

Севастополь занял третье место в одной из номинаций международного туристического конкурса “Диво Евразии”.

Фото-видео-анимационный фестиваль о путешествиях проходил в Оренбурге, всего в финал вышли 70 авторских работ из почти 800 заявок. Город-герой презентовали тематическим короткометражным роликом с рассказом о Севастополе за три минуты. Помимо этого, Севастополь отметили первым местом всероссийской премии “Маршрут года” за мобильное приложение “Гид по Большой Севастопольской тропе”.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь