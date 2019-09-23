Презентовали новую версию родстера «Крым»

Второй прототип автомобиля для быстрой езды презентовали в Калужской области, пишет ИА Крыминформ.

“Крым” – это проект Дмитрия Онищенко, профессора МГТУ им. Баумана

Новая версия родстера получила новый дизайн и новую сборку. Теперь авто представили в синем цвете. Впервые его показали публике 4 года назад: тогда это была техническая часть от российского автомобиля “Лада Калина”: пятиступенчатая коробка передач и двигатель на 1,6 литров, а кузов проектировщики создали сами. На всё у команды ушло 3 года.

Сейчас каркас полностью переделали, появились новые подвеска и сцепление. Пока мечта автора – мелкосерийное производство и цена в 600 тысяч рублей.

“Для нас очень важно, чтобы проект, который зародился и развивался в стенах МГТУ имени Баумана, моего родного вуза, к нему, к этому проекту, сегодня присоединились уже представители других вузов. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех заинтересованных лиц: представителей вузов, студентов, а также представителей компаний и организаций, которые работают в сфере автопрома, присоединиться к нам и в формате производственного кооператива реализовывать этот проект совместно”, – рассказал Дмитрий Онищенко.

В планах авторов родстера “Крым” – отказаться от двигателей ВАЗ и перейти на 4-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 2,2 литра. Его создали в рамках проекта “Кортеж” – как и президентский лимузин Aurus.

Этим летом уникальные автомобили показали в Ялте.

фото tarantas.news

Источник: Вести.Севастополь