Презентован новый турмаршрут "Винные дороги Боспорского царства"

По Севастополю пройдет новый гастрономический турмаршрут. Для путешествующих по «Золотому кольцу Боспорского царства» теперь открыты еще и «Винные дороги».

Тур рассчитан на неделю. Первые туристы из Австрии, Словении и Японии уже посетили археологический заповедник «Горгиппия» в Анапе, побывали в «Центре туризма Абрау-Дюрсо» и «Фанагории», после чего отправились в Крым.

В проект уже включены около 20 частных виноделен в четырех регионах России, входящих в турмаршрут. Кроме Севастополя, это Республика Крым, Ростовская область и Краснодарский край. По словам координатора проекта “Золотое кольцо Боспорского царства” Христофора Константиниди, чтобы стать участниками проекта, предприятия должны подготовить специальную программу истории развития виноделия от античности до наших дней. Для путешественников по четырем регионам юга России предусмотрено посещение лавандовых полей, дегустация жареных рапанов и прием ванн с шампанским.

На новом этапе проект объединит винодельни, но ранее, еще весной, в него вошли музеи, исторические и археологические объекты. В Севастополе это музей-заповедник «Херсонес Таврический». Планируется, что такие путешествия будут проходить каждый месяц, независимо от сезона.

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лужба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести Севастополя