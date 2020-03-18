Президента попросили выделить деньги на строительство нового корпуса больницы на Северной стороне

Выделить федеральные деньги на строительство нового корпуса горбольницы №4, расположенной на Северной стороне Севастополя – с такой просьбой к Владимиру Путину сегодня обратилась Валентина Гавриляк, главный врач этого медицинского учреждения. Ее пригласили на встречу президента с общественностью полуострова, которая проходит на Константиновской батарее.

Валентина Гавриляк рассказала президенту о катастрофической нехватке помещений. Все здания построены в 50-ых годах и не соответствуют СанПиНам.

“При приведении к нормативам мы теряем коечный фонд, – объяснила главврач больницы. – После ремонта на выходе из 40-коечного отделения получается 20-коечное, хотя условия, конечно, становятся комфортнее. Мы просим выделить средства на строительство корпуса на 140 коек с круглосуточным пребыванием. Эта проблема архиважная для нас, помогите нам, пожалуйста!”.

Также Гавриляк попросила определиться с единым поставщиком услуг, который бы занимался всем: от проектирования до ввода в эксплуатацию.

По федеральной целевой программе в Севастополе строятся три медицинских учреждения: больница скорой помощи, инфекционная больница и новый корпус онкологического диспансера. 4-ой горбольницы в этом перечне нет, – заявил Владимир Путин и обратился к главе города с просьбой объяснить, почему, если больница нужна, ее не включили в перечень объектов, финансируемых по ФЦП.

Михаил Развожаев объяснил, что этот объект действительно не был заявлен в ФЦП, но хотелось бы его включить в дополнительное финансирование.

“Посчитайте! Мне бумагу напишите! Если это так важно для города, то мы постараемся вас поддержать”, – ответил Владимир Путин и спросил, сколько времени потребуется правительству города, чтобы посчитать затраты на строительство нового корпуса.

Михаил Развожаев сообщил, что готов на следующей неделе представить необходимые документы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь