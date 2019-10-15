Президентские гранты получат 11 севастопольских НКО

Средства Фонда Президентских грантов в Севастополе пойдут на проведение уроков инклюзивного общения, создание медиа-школы НКО, творческой мастерской для людей «серебряного» возраста, издание первого тома монографии «История Севастополя» и проведение Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала «Бал Победы».

Перечень победителей конкурса был сформирован 14 октября на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко.

На грантовый конкурс заявки подавали 36 севастопольских некоммерческих организаций. 11 победителей получили на реализацию своих проектов 18,6 миллиона рублей.

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