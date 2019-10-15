Президентские гранты получат 11 севастопольских НКО

15 октября 2019     12
Президентские гранты получат 11 севастопольских НКО

На грантовый конкурс заявки подавали 36 севастопольских некоммерческих организаций. 11 победителей получили на реализацию своих проектов 18,6 миллиона рублей.

Перечень победителей конкурса был сформирован 14 октября на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя главы Администрации Президента Сергея Кириенко.

Средства Фонда Президентских грантов в Севастополе пойдут на проведение уроков инклюзивного общения, создание медиа-школы НКО, творческой мастерской для людей «серебряного» возраста, издание первого тома монографии «История Севастополя» и проведение Большого Севастопольского благотворительного офицерского бала «Бал Победы».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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