Президенту рассказали о проблемах с нацпроектами в Севастополе и Крыму

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о работе с недобросовестными исполнителями нацпроектов в регионах страны.

По его словам, были расторгнуты контракты общей стоимостью более чем на 850 миллионов рублей.

«Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по «Здравоохранению» <…> Московской области. Порядка 450 млн», – приводит ТАСС слова Чиханчина.

Он отметил аналогичную ситуацию в Севастополе и Республике Крым.

«Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн. И уже есть <…> уголовные дела», – уточнил руководитель Росфинмониторинга.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь