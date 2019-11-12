Президенту рассказали о проблемах с нацпроектами в Севастополе и Крыму

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о работе с недобросовестными исполнителями нацпроектов в регионах страны.
По его словам, были расторгнуты контракты общей стоимостью более чем на 850 миллионов рублей.
«Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по «Здравоохранению» <…> Московской области. Порядка 450 млн», – приводит ТАСС слова Чиханчина.
Он отметил аналогичную ситуацию в Севастополе и Республике Крым.
«Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн. И уже есть <…> уголовные дела», – уточнил руководитель Росфинмониторинга.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь