Президент Турции заявил, что не признает воссоединение Крыма с Россией

8 августа 2019     13
Президент Турции заявил, что не признает воссоединение Крыма с Россией

На совместной пресс-конференции в Анкаре с президентом Украины Владимиром Зеленским Реджеп Эрдоган заявил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины, а та по-прежнему считает Крым своей, только временно оккупированной территорией.

«Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма. Крымские татары – наши братья, и они являются важной составляющей гуманитарных и исторических связей между Турцией и Украиной. Мы продолжим считать нашими приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности», — сказал Эрдоган и призвал представителей диаспор, живущих в Турции, возвращаться в страну, чтобы “развивать родину”.

Владимир Зеленский в Анкаре встретился с представителями украинской и крымско-татарской диаспор Турции и высказал уверенность, что «Крым рано или поздно вернется в состав Украины».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото издания “В час пик”

Источник: Вести.Севастополь

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