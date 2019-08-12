Президент Южной Осетии возложил цветы на Сапун-горе в Севастополе

Сегодня Мемориальный комплекс «Сапун-гора» посетил Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Его сопровождал депутат Госдумы России Дмитрий Саблин. Они возложили цветы к Вечному огню у Обелиска Славы.

Директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко провел для них экскурсию по диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», а потом подарил Анатолию Бибилову книгу «Герои битвы за Севастополь», показал гостям выставку боевой техники под открытым небом, в том числе восстановленные в этом году танки Т-34, ИС-2 и знаменитую «Катюшу».

Также Николай Мусиенко продемонстрировал макет реконструкции Мемориального комплекса «Сапун-гора». Все ремонтные работы должны быть завершены к маю 2020 года, к 75-летию Великой Победы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Севастопольского военно-исторического музея-заповедника

Источник: Вести.Севастополь