Премьера фильма «Крым небесный» пройдет в Севастополе

Несколько эпизодов, снятых о Севастополе, войдут в масштабный проект – фильм-зрелище “Крым небесный”. В студии Вести ФМ об этом рассказал автор фильма, режиссер и сценарист Сергей Дебижев.

По его словам, в ленте, повествующей о природной красоте полуострова, появятся фрагменты парада в День ВМФ России, зарисовки набережных Севастополя и его бухт. В планах режиссера – подводные съемки тренировок водолазов. Сергей Дебижев подчеркнул, что все известные места Крыма и Севастополя сняты в необычных ракурсах, в разные времена года, при необычном освещении.

“Для того, чтобы снять Херсонес, мы изготовили специально огромный световой дрон, который поднимал свет, и мы снимали Херсонес ночью. И как бы в свете Луны перемещались тени от колонн и сразу эти фундаменты становились объемными. Вот таким образом мы решили тему Херсонеса”, – рассказал Дебижев.

Главный герой этого фильма – сам полуостров, который, по мнению Дебижева, выглядит как отдельная планета. Крым предстанет перед зрителями во всем своем великолепии. И хотя в фильме не будет истории и политики, и даже закадрового текста, этим проектом его авторы хотят показать значение Крыма для России. В Youtube уже есть несколько тизеров фильма.

<!-- -->

<!-- -->

“Мне кажется, это важно, потому что Крым имеет, я бы даже сказал, такое планетарное значение. Я вот, занимаясь Крымом, понял, что это фактически сердце мира. Именно клокочущее и пульсирующее сердце. После возвращения Крыма в «родную гавань», весь мир пришел в движение. Россия становится лидером в международных делах. Это очень важно, это наша общая заслуга. Фактически изменилась картина мира”, – говорит режиссер.

На экраны страны “Крым небесный” должен выйти летом следующего года. Сергей Дебижев пообещал, что один из премьерных показов ленты обязательно пройдет в Севастополе. Зрители увидят фильм, который по словам автора, адресован не разуму человека, а его душе и сердцу.

<!-- -->

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь