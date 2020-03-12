Преподаватель из Великобритании поделился с СевГУ новыми методиками обучения языкам

В Севастопольском государственном университете прошел методический семинар для педагогов и студентов. Спикером стал доктор Дэвид Биш, директор международного образовательного центра по обучению английскому языку.

Он дипломированный преподаватель и методист, работал в школах и университетах Великобритании, Чехии и России. На встрече гость рассказал о первых шагах в работе за рубежом, сложностях, с которыми сталкивается начинающий специалист, а также о новых методиках обучения и о том, как можно разнообразить занятия и сделать их более интересными.

«Мы надеемся на две вещи. Первое, что семинар поможет учителям лучше взаимодействовать с учениками с помощью технологий и новых методик работы с молодежью и улучшить результаты в классе, – рассказал Дэвид Биш. – Второе, мы надеемся, что студенты будут воодушевлены на то, чтобы лучше учиться и путешествовать по миру».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь