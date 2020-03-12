Преподаватель из Великобритании поделился с СевГУ новыми методиками обучения языкам

12 марта 2020     17
Преподаватель из Великобритании поделился с СевГУ новыми методиками обучения языкам

В Севастопольском государственном университете прошел методический семинар для педагогов и студентов. Спикером стал доктор Дэвид Биш, директор международного образовательного центра по обучению английскому языку.

Он дипломированный преподаватель и методист, работал в школах и университетах Великобритании, Чехии и России. На встрече гость рассказал о первых шагах в работе за рубежом, сложностях, с которыми сталкивается начинающий специалист, а также о новых методиках обучения и о том, как можно разнообразить занятия и сделать их более интересными. 

«Мы надеемся на две вещи. Первое, что семинар поможет учителям лучше взаимодействовать с учениками с помощью технологий и новых методик работы с молодежью и улучшить результаты в классе, – рассказал Дэвид Биш. – Второе, мы надеемся, что студенты будут воодушевлены на то, чтобы лучше учиться и путешествовать по миру».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса
«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой» из-за коронавируса

14:55 Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» из-за …


Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 7%
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 7%

14:56 Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг, 12 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть …


Воробьев вручил врачам сертификаты на соципотеку
Воробьев вручил врачам сертификаты на соципотеку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификаты на получение социальной ипотеки 15 врачам. Об этом сообщает РИАМО в четверг, 12 …


Российское патрулирование ключевой трассы Сирии показали на видео
Российское патрулирование ключевой трассы Сирии показали на видео

РИА Новости / Telegram Патрулирование ключевой трассы Сирии M5 (Дамаск — Алеппо) российской военной полицией показали на видео. Соответствующие кадры …


Путин назвал бизнесменов жуликами
Путин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами. «Поэтому, если …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты