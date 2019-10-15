Приговор директору судоремонтного завода, растратившему 1,3 млн руб., вступил в силу

Севастопольский городской суд оставил без изменений приговор Нахимовского районного суда от июля 2019 года в отношении руководителя одного из судоремонтных предприятий Севастополя.

Мужчина признан виновным в растрате вверенных ему средств предприятия в период с апреля 2016 года по октябрь 2017 года на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК по городу Севастополю.

Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком четыре года, штрафом 400 тысяч рублей и лишением права занимать государственные должности на срок два года. Защита подала апелляцию, которая была отклонена и приговор вступил в законную силу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь