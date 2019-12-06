Приговор полицейскому, избившему своих подчиненных, оставлен в силе

Заместитель командира отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю 33-летний Михаил Хлебнов ближайшие 3,5 года проведет в колонии общего режима. Также его лишили звания майора полиции и права в течение 2 лет и 2 месяцев занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Такое решение еще в сентябре вынес Гагаринский районный суд. Но сторона защиты подала жалобу, и дело вновь было рассмотрено, только уже судебной коллегией по уголовным делам Севастопольского городского суда. Приговор нижестоящей инстанции коллегия в итоге оставила в силе, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Михаил Хлебнов признан виновным в превышении должностных полномочий. В апреле и мае прошлого года он применил насилие к своим подчиненным, причинив одному из них телесные повреждения (он избил сотрудника ДПС), второму – физическую боль.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь