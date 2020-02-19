Пригородные поезда по Крымскому мосту пойдут 7 марта

Между Керчью и Анапой 7 марта откроется регулярное железнодорожное движение.

Рельсовые автобусы между Керчью и Анапой с пятницы по воскресенье будут ходить трижды, а в остальные дни – два раза в день. Время в пути – два часа.

Билеты можно будет купить в кассах вокзалов и у билетных кассиров в поездах. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу билетов на сайте перевозчика – Южной пригородной пассажирской компании, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь