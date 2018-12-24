С 24 декабря начался прием заявлений на получение персонифицированной единой городской карты Севастополя

24 декабря 2018     200
С 24 декабря начался прием заявлений на получение персонифицированной единой городской карты Севастополя

Граждане, имеющие право бесплатного проезда в общественном транспорте, могут обратиться в районные управления Департамента труда и социальной защиты населения, МФЦ или воспользоваться порталом Госуслуг.

Об этом в этот четверг сообщил директор Департамента труда и социальной защиты населения правительства Севастополя Станислав Борисенко, передает НТС.

По его информации, для маломобильных групп населения и жителей отдаленных посёлков будет организована бригада, которая соберет заявления и по мере готовности доставит гражданам карты. Информационная поддержка и онлайн запись будет осуществляться через официальный сайт департамента.

«На этой странице вы можете выбрать дату и время, чтобы не стоять в очередях. Когда вы придёте, вас именно в эту дату и в это время примет специалист, и вы уже будете знакомы с текстом заявления», — пояснил Борисенко.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство, подтверждающее право гражданина на получение мер социальной поддержки и СНИЛС. На карте будет размещено фото владельца. В случае обращения за картой через МФЦ его нужно будет принести с собой (цифровая копия), а при обращении в районное управление социальной защиты ваш портрет сделают на месте.

Станислав Борисенко отметил, что если севастополец льготной категории вовремя не успел подать заявление или сделал это в последний момент, на период изготовления персонифицированной льготной карты ему выдадут обычную транспортную карту.

О готовности персонифицированного удостоверения граждан оповестят смс-уведомлением либо телефонным звонком. Получение (или же повторное изготовление в случае утери) банковских карт будет производиться в отделении банка «Россия», детских и транспортных – в районном управлении Департамента труда и социальной защиты населения.

Напомним, губернатор Севастополя поставил задачу до конца первого квартала 2019 года обеспечить всех льготников едиными социальными картами. Планируется, что с 1 апреля 2019 года компенсация перевозчикам будет выплачиваться исключительно в зависимости от количества реально перевезённых пассажиров льготных категорий. При этом для граждан количество возможных льготных поездок не будет ограничено.

 
Источник reklama-sev.com

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