Приехавшие в Севастополь чешские бизнесмены считают, что санкции не будут вечными

В Севастополе снова гости из Европы. На этот раз в город приехали представители бизнес-сообщества из Чешской республики. Цель визита – познакомиться с городом и Крымом и установить деловые связи с местными предпринимателями.

Они представляют город Усти-над-Лабем. Для российской стороны он может быть интересен как туристическое направление, так и как промышленный центр. Там производят синтетические красители, удобрения, одежду. В Севастополе гости впервые. Говорят, что санкции не стали проблемой для визита на полуостров.

«Мнения по санкциям в Европе не едины, у разных людей разные мнения. Например, Италия вообще за то, чтобы сняли санкции. Поэтому я верю, санкции не будут вечно. И надо как-то работать», – уверен Иржи Калах, заместитель председателя торговой палаты г. Усти-над-Лабем. «Это элементы народной дипломатии. То есть члены нашей торговой палаты будут встречаться с представителями бизнеса, торговой палаты из Чехии и мы хотим обговорить наши перспективные планы», – говорит Николай Краснолицкий, начальник Главного управления культуры правительства г. Севастополя.

Севастопольские предприниматели намерены познакомить европейцев с туристическим потенциалом Севастополя. Неформальное общение продолжится в выходные, а завтра гости посетят Ялту.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь