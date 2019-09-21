Приморский бульвар Севастополя принял ремесленников со всей страны

21 сентября 2019     19
Приморский бульвар Севастополя принял ремесленников со всей страны

Сегодня в Севастополе на Приморском бульваре открылся этнокультурный фестиваль «Ремесла России». Там проходит выставка древних предметов «История вещей», а мастера-ремесленники знакомят прохожих с традиционными российскими ремеслами. Акцент сделан на истории развития народной игрушки.

Как сообщает пресс-служба правительства города, на фестиваль приехали мастера народных промыслов из Пензы, Владимира, Архангельска, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение трех дней на бульваре будут работать несколько площадок: кроме пространства для выставки и проведения мастер-классов, организованы детская зона «Потешки из ларца», зона народных национальных сладостей и площадка для фотографирования. А на сцене выступят фольклорные и музыкально-песенные коллективы, оркестры народных инструментов из регионов России.

На торжественном закрытии фестиваля, которое пройдет 23 сентября, мастера пряничного искусства представят двухметровую пряничную эмблему фестиваля размером 2 на 2 метра, которой потом угостят гостей и участников фестиваля.

Источник: Вести.Севастополь

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