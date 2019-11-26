Природоохранная прокуратура и ФСБ считают незаконной добычу гальки в Языковой балке

26 ноября 2019     18
Природоохранная прокуратура и ФСБ считают незаконной добычу гальки в Языковой балке

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура и УФСБ проверили законность проведения работ на Качинском шоссе в Языковой балке и возбудили уголовное дело по факту хищения полезных ископаемых.

Компания, которая вела там добычу гальки, не смогла представить соответствующую лицензию.

Также было установлено, что проектирование указанных работ выполнено без проведения инженерно-геодезических, геологических, геотехнических, гидрологических, гидрометеорологических и экологических изысканий. В нарушение требований Водного кодекса России работы проводились в границах водоохраной зоны Черного моря без согласования с федеральными органами исполнительной власти, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Работы в Языковой балке сейчас приостановлены, в Нахимовский районный суд природоохранная прокуратура направила исковое заявление, чтобы ответчик разработал всю необходимую документацию. 

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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