Природоохранная прокуратура обнаружила почти полсотни свалок в Севастополе

По результатам проверки внесено 10 представлений об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Рейд прошел совместно со специалистами «Севприроднадзора» во всех муниципальных округах города, в Севастопольском и Терновском лесничествах и в СНТ «Сапун-Гора».

Сотрудниками севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки территории Севастополя, обнаружено 49 несанкционированных свалок. Площадь, которую занимают мусорные свалки твердых коммунальных отходов – более 200 квадратных метров.

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