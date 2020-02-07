Природоохранная прокуратура обнаружила почти полсотни свалок в Севастополе

7 февраля 2020     17
Природоохранная прокуратура обнаружила почти полсотни свалок в Севастополе

Сотрудниками севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры, в ходе проверки территории Севастополя, обнаружено 49 несанкционированных свалок. Площадь, которую занимают мусорные свалки твердых коммунальных отходов – более 200 квадратных метров. 

Рейд прошел совместно со специалистами «Севприроднадзора» во всех муниципальных округах города, в Севастопольском и Терновском лесничествах и в СНТ «Сапун-Гора».

По результатам проверки внесено 10 представлений об устранении нарушений закона, сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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